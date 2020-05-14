14.05.2020 (16:10)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане подготовили более 1000 единиц техники к летнему периоду эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане подготовили более 1000 боевых и специальных машин к летнему периоду эксплуатации для проведения занятий по боевой подготовке.

Все образцы бронетанковой, автомобильной, авиационной техники, стоящие на вооружении соединения, прошли регламентное обслуживание, в ходе которого было выполнено около 50 операций с заменой различных смазок, масел и технических жидкостей. Особое внимание уделялось проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники.

В парках боевых машин и на аэродроме Гиссар было развернуто свыше 10 пунктов технического обслуживания, сформировано 15 ремонтных бригад для оказания помощи экипажам боевых машин. Все работы на технике проводились как в пункте постоянной дислокации войск, так и в полевых условиях.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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