14.05.2020 (16:00)

Крупная партия новейших противогазов поступила во 2-ю общевойсковую армию ЦВО в Поволжье

Более 1 тыс. новейших противогазов ПМК-4 поступили во 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в Поволжье.

Новые средства защиты органов дыхания интегрированы в состав индивидуальной экипировки «Ратник» и могут сочетаться с зимним комплектом боевой экипировки военнослужащих.

В комплект ПМК-4 входит защитный экран лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, защитный капюшон, фильтрующе-поглощающая система ФПС-4П, приспособления для крепления средств коррекции зрения и приема воды.

Военнослужащие мобильных расчетов оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии применили новые противогазы в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в Самарской области и Республике Татарстан.

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