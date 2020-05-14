14.05.2020 (16:00)
Крупная партия новейших противогазов поступила во 2-ю общевойсковую армию ЦВО в Поволжье
Более 1 тыс. новейших противогазов ПМК-4 поступили во 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в Поволжье.
Новые средства защиты органов дыхания интегрированы в состав индивидуальной экипировки «Ратник» и могут сочетаться с зимним комплектом боевой экипировки военнослужащих.
В комплект ПМК-4 входит защитный экран лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, защитный капюшон, фильтрующе-поглощающая система ФПС-4П, приспособления для крепления средств коррекции зрения и приема воды.
Военнослужащие мобильных расчетов оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии применили новые противогазы в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в Самарской области и Республике Татарстан.