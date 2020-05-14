Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.05.2020 (16:00)

Крупная партия новейших противогазов поступила во 2-ю общевойсковую армию ЦВО в Поволжье

Более 1 тыс. новейших противогазов ПМК-4 поступили во 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в Поволжье.

Новые средства защиты органов дыхания интегрированы в состав индивидуальной экипировки «Ратник» и могут сочетаться с зимним комплектом боевой экипировки военнослужащих.

В комплект ПМК-4 входит защитный экран лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, защитный капюшон, фильтрующе-поглощающая система ФПС-4П, приспособления для крепления средств коррекции зрения и приема воды.

Военнослужащие мобильных расчетов оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии применили новые противогазы в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в Самарской области и Республике Татарстан.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false