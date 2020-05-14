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14.05.2020 (15:40)

Молодые летчики ЦВО приступили к первым полетам на сверхзвуковых самолетах

Молодые летчики - выпускники военных вузов 2019 года, проходящие службу в смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) и получившие допуск, приступили к первым полетам на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и самолетах-разведчиках Су-24МР. Полеты проходят под присмотром инструкторов в небе Красноярского и Пермского края, а также в Челябинской области. 

При подготовке к первым полетам с инструкторами молодые летчики и штурманы сдали зачеты по теоретической и практической подготовке, получив допуск к полетам.

В ходе первых полетов молодым пилотам и штурманам предстоит налетать более 100 часов с инструкторами, в том числе в простых и сложных метеоусловиях, а также проверить свои навыки действий в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях. По окончании стажировки летчики приступят к самостоятельным полетам в составе молодого экипажа.

В полетах задействованы 20 самолетов, а также более 100 человек летного и инженерно-технического состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Авиация
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