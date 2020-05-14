14.05.2020 (15:20)

На российской военной базе в Таджикистане проведено специальное учение с применением беспилотных летательных аппаратов

С расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) российской военной базы в Таджикистане проведено специальное учение.

На полигоне Самбули военнослужащие отработали воздушную разведку местности на малых и средних высотах, обработку и передачу оперативной информации действий наземных войск на пункты управления.

Также было отработанно обнаружение позиций условного противника, передача данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения, что позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и оперативнее вносить необходимые корректировки.

В ходе мероприятия применялись БЛА «Орлан-10» и «Элерон», позволяющие вести оптическую и радиоэлектронную разведку местности.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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