14.05.2020 (15:00)

В Самарской области начали работать призывные комиссии в рамках весеннего призыва

В Самарской области в военкоматах открылись призывные комиссии. Ранее все мероприятия по весеннему призыву, который начался 1 апреля, проводились дистанционно.

Профессиональный отбор и медицинскую комиссию граждане призывного возраста проходят со строгим соблюдением требований эпидемиологической обстановки. На входе в военные комиссариаты организованы пункты проведения термометрии и выдачи защитных масок. При помощи дезинфицирующих растворов проводится обработка помещений до и после их посещения. Перемещение молодых людей по врачам организовано малыми группами с соблюдением дистанции.

Самарская область станет одним из первых регионов, который отправит граждан в войска в 2020 году. Всего в ходе весеннего призыва из региона в воинские части будут направлены около 3 тыс. призывников.

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