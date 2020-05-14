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14.05.2020 (14:40)

В военкоматах Санкт-Петербурга и Ленобласти приступили к работе призывные комиссии

Призывные комиссии в военных комиссариатах Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к проведению заседаний и призыву граждан.

Всего военными комиссариатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет призвано на военную службу около 4,5 тыс. граждан. Для этого призывные комиссии вызовут для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек около 25 тыс. человек. В настоящее время уже более 700 граждан прибыли на комиссии, в отношении 210 из них принято решение о призыве.

В военных комиссариатах организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций, включая термометрию прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярную дезинфекцию помещений. Работа военных комиссариатов организована и проводится с учетом ограничительных мероприятий, введённых в регионах.

В военкоматы поставлено более 75 тыс. масок, свыше 9 тыс. тестов, дезинфицирующая жидкость, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа по графику проводят специальную обработку отделов военкоматов и сборных пунктов.

К местам службы новобранцев доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.
Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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