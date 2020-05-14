14.05.2020 (14:20)

Подразделение беспилотников Балтийского флота отработало задачи по мониторингу обстановки и корректировке артиллерийского огня

С подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Форпост» Балтийского флота в Калининградской области проведена тренировка по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии в морских полигонах в Балтийском море.

На этапе учебных мероприятий расчеты БпЛА отработали проверку общей системы электропитания, нанесение на карту плана полета, а также вывод беспилотников с одного из аэродромов в назначенный район для ведения мониторинга в полигоне боевой подготовки и сопровождение обнаруженных целей.

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БпЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб корветом «Сообразительный» по морскому щиту, находящегося на удалении более десяти километров. Это позволило корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить поправки при ведении огня.

После корректировки огня артиллерии расчеты БпЛА провели тренировку по поиску маломерного суда, условно потерявшего ход относительно воды и подающего сигнал бедствия. В качестве «терпящего бедствие» судна была задействована быстроходная лодка, спущенная с борта корвета. Несмотря на малые размеры, искомая цель была своевременно обнаружена операторами «Форпоста», а её координаты переданы на корабль для проведения операции по оказанию помощи.

Комплекс с БпЛА средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника в интересах формирований видов и родов войск ВС РФ, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. Полезная нагрузка включат сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта — с взлетно-посадочной полосы.

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