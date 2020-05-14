Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.05.2020 (14:00)

На Балтийском флоте прошли сборы сержантского состава

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота завершились командирские сборы с сержантами.

В течение недели с командирами отделений, расчетов и экипажей проводились занятия по организации повседневной деятельности подразделений, обучению и воспитанию подчиненного личного состава. Особое внимание было уделено организации занятий по боевой и специальным подготовкам. Занятия проходили как в войсковых частях, так и на полигонах.

В ходе мероприятий каждый военнослужащий сдал ряд зачётов и был индивидуально оценен по профессионально-должностной подготовке.

Командирские сборы с сержантами проводились перед началом летнего периода обучения.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false