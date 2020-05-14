14.05.2020 (14:00)
На Балтийском флоте прошли сборы сержантского состава
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота завершились командирские сборы с сержантами.
В течение недели с командирами отделений, расчетов и экипажей проводились занятия по организации повседневной деятельности подразделений, обучению и воспитанию подчиненного личного состава. Особое внимание было уделено организации занятий по боевой и специальным подготовкам. Занятия проходили как в войсковых частях, так и на полигонах.
В ходе мероприятий каждый военнослужащий сдал ряд зачётов и был индивидуально оценен по профессионально-должностной подготовке.
Командирские сборы с сержантами проводились перед началом летнего периода обучения.
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