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14.05.2020 (13:50)

В межвидовом региональном учебном центре связи РВСН начались выпускные экзамены

В межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), начались выпускные экзамены. Более 800 военнослужащих прошли профессиональную подготовку, в ходе которой приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в РВСН, а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.

Учебный центр РВСН готовит младших военных специалистов. Для организации профессиональной подготовки курсантов в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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