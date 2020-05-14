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14.05.2020 (13:40)

Из Италии вылетел 11-й самолет с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией

C аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел 11-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике.

Ранее сообщалось, что 14 мая двумя самолёторейсами в Россию из Италии будут доставлены 17 военнослужащих и две единицы специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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