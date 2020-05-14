14.05.2020 (13:30)

Силы Северного флота действуют по-штормовому

Плановые мероприятия боевой подготовки Северного флота скорректированы в соответствии с погодными условиями.

В связи с усилившимся штормом в Баренцевом море и усилением ветра над Кольским полуостровом выходы кораблей и судов малого водоизмещения в Кольский залив и в открытое море для выполнения исследовательских и учебно-боевых задач перенесены до улучшения гидрометеорологической обстановки. Учебные полёты также временно прекращены. По флоту объявлен второй вариант штормовой готовности.

На кораблях и судах, действующих в море в рамках поисково-спасательного обеспечения и патрулирования, приняты меры по плаванию в штормовых условиях. Прекращены межбазовые переходы морем.

В основных пунктах базирования флота приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности стоянки кораблей и судов.

Боевая подготовка личного состава сухопутных и береговых войск Северного флота на полигонах проводится в плановом порядке с учётом погодных условий.

Отменены технически сложные мероприятия, представляющие потенциальный риск для жизни военнослужащих: погрузка-разгрузка оружия, водолазные спуски и т.п.

Ограничен выезд автотранспорта за пределы военных гарнизонов.

Скорость ветра в Баренцевом море достигает 22-25 метров в секунду, местами - мокрый снег, плохая видимость, волнение моря составляет 5-6 баллов. По Кольскому заливу скорость ветра в порывах достигает 20 м/с. Ослабление ветра и нормализация погоды ожидается к исходу дня.

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