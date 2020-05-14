14.05.2020 (13:20)

Созданные коллективом ДВОКУ военно-патриотические комплексы «Партизанская деревня» и «Артиллерийский полукапонир» можно посетить с помощью видеоэкскурсий

С уникальными военно-патриотическими комплексами «Партизанская деревня» и «Артиллерийский полукапонир», созданными коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, можно ознакомиться с помощью видеоэкскурсий. Материалы подготовлены в рамках общественного проекта «Народный музей» и размещены на одном из популярных видеохостингов. Видео позволяет ознакомится с объектами, не нарушая карантинных мер режима самоизоляции.

В ходе 5-минутного видео об уникальности и особенности каждого из объектов рассказывает заместитель начальника училища полковник Сергей Галушка. В видео собрано самое интересное, показывающее предназначение объектов, их историческую значимость, а также отдельные экспонаты и выставки, пользующиеся у посетителей наибольшей популярностью.

Ближайшее время выйдет третий видеоролик, повествующий о музее ДВОКУ. Музей училища собрал за 80-летнюю историю учебного заведения множество свидетельств героических событий, мужества и отваги его выпускников. Экспонаты повествуют о ратной доблести единственной на Дальнем Востоке кузницы общевойсковых офицерских кадров.

Справочно:

Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», расположенный на полигоне ДВОКУ, объединил собирательный образ партизанских деревень времен Великой Отечественной войны. Объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них доподлинно воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. В партизанской деревне есть штабной блиндаж, Ленинская комната, столовая, спальные блиндажи и другие объекты, позволяющие ощутить жизнь и быт партизанских отрядов военного времени.

Второй исторический объект сохранен коллективом училища на набережной Благовещенска. Артиллерийский полукапонир был создан в 1940 году как часть укрепрайона прикрытия Государственной границы. Гарнизон объекта полностью восстановлен по воспоминаниям ветеранов и архивным документам.

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