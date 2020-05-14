14.05.2020 (13:10)

Всех призывников в Москве и Подмосковье на сборных пунктах протестируют на наличие коронавирусной инфекции

Все призывники, прибывающие на сборные пункты Москвы и Подмосковья в ходе весеннего призыва на военную службу, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Тестирование будет проходить в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура займет 15 минут. Как только у призывника подтвердится отрицательный результат, он сможет приступить к прохождению медицинской комиссии.

На территорию сборных пунктов будут допускаться группы, не превышающие пять человек. Отправка призывников со сборных пунктов будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски.

Во все военкоматы Москвы и Московской области поступили медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

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