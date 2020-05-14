14.05.2020 (13:00)

В ВВО с начала года проведено более 3.5 тысяч тренировок по антитеррору

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, Еврейской АО и островной зоне округа, за зимний период обучения проведено более 3500 тренировок по антитеррору.

В частности, отрабатывались действия подразделений антитеррора по отражению нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств.

В ходе тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды ИМ-120, взрывпакеты, дымы.

В каждой общей тренировке по противодействию терроризму в общевойсковых объединениях военного округа, армейском корпусе и соединениях окружного подчинения принимали участие сотни военнослужащих, задействовано десятки единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А.

В ходе тренировок военнослужащие подразделений антитеррора показали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика плановых проверок по выполнению мероприятий антитеррора в ВВО будет продолжена.

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