14.05.2020 (13:00)
В ВВО с начала года проведено более 3.5 тысяч тренировок по антитеррору
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, Еврейской АО и островной зоне округа, за зимний период обучения проведено более 3500 тренировок по антитеррору.
В частности, отрабатывались действия подразделений антитеррора по отражению нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.
Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств.
В ходе тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды ИМ-120, взрывпакеты, дымы.
В каждой общей тренировке по противодействию терроризму в общевойсковых объединениях военного округа, армейском корпусе и соединениях окружного подчинения принимали участие сотни военнослужащих, задействовано десятки единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А.
В ходе тренировок военнослужащие подразделений антитеррора показали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика плановых проверок по выполнению мероприятий антитеррора в ВВО будет продолжена.