14.05.2020 (12:30)

Жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ ежедневно проводит дезинфекцию объектов жилого фонда в военных городках ВВО

В филиалах ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны РФ по Восточному военному округу созданы 162 дезинфекционные бригады для проведения помещений на объектах жилищно-коммунального фонда в военных городках на территории Дальнего Востока. Бригады полностью обеспечены дезинфицирующими средствами, инвентарем и средствами защиты для проведения работ.

Проведен большой объем мероприятий по недопущению заражения работников жилищно-коммунального хозяйства. В местах работ оборудованы посты, оснащённые дезинфицирующими средствами для обработки рук, организован ежедневный контроль температуры тела, с последующим принятием решения о допуске специалиста на рабочее место,

На сегодняшний день дезинфекционными бригадами проведена обработка более 12 тыс. объектов жилого фонда, казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений на всех территории Восточного военного округа, общей площадью около 5 млн. м.кв.

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