14.05.2020 (12:20)

В Ульяновском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор с командирами рот (батарей) и их заместителями

С 12 по 14 мая на территории Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и на полигоне Поливно проводился учебно-методический сбор с командирами рот (батарей) и их заместителями.

В ходе мероприятия офицеры совершенствовали свои теоретические знания и практические навыки по организации боевой подготовки в подчиненных подразделениях.

В рамках сбора применялись наиболее передовые формы и методы обучения. С военнослужащими были проведены инструкторско-методические занятия, занятия по радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин, практическому выполнению упражнений учебных стрельб и тактической подготовке.

Основной упор в ходе мероприятия был сделан на активные формы обучения. На семинарах, тактических летучках, показных занятиях офицеры совершенствовали свои знания и навыки по огневой подготовке, вождению боевых машин, изучали передовой опыт обучения и воспитания личного состава.

Кроме того, был также проверен уровень профессионального и методического мастерства участников сбора по всем дисциплинам.

Главным критерием оценки уровня подготовленности командиров явилась их способность и умение качественно и эффективно применять новые методы работы по управлению подразделениями в сложных условиях и быстро меняющейся обстановке.

Также выработаны основные пути укрепления воинской дисциплины и правопорядка, улучшения состояния службы войск и безопасности военной службы, совершенствования мероприятий перевода подразделений в высшие степени боевой готовности.

При подведении итогов командир соединения гвардии полковник Виктор Гуназа, под чьим руководством проходил сбор, особо подчеркнул, что опыт, полученный при проведении мероприятия, необходимо максимально внедрить в практику повседневной деятельности и боевой учебы подчиненных подразделений.

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