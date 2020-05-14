14.05.2020 (12:10)

В Северной Осетии подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию территории научно-производственного объединения «Бином»

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку территории научно-производственного объединения «Бином» в Северной Осетии.

Ежедневно военные специалисты проводят дезинфекцию более 20 га, обрабатывая 1-2 объекта за сутки. С помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К обрабатывают внутренние помещения универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

В зоне ответственности 58-й армии ЮВО на Северном Кавказе более 10 объектов промышленного комплекса (общей площадью более 150 га), включая здания, дороги и прилегающую к предприятиям территорию.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 100 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники из состава подразделений воинской части РХБ защиты 58-й армии ЮВО, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ.

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