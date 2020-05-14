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14.05.2020 (12:00)

Боевые пловцы Каспийской флотилии в ходе тактико-специального занятия отработали подъём грузов с глубины

С боевыми пловцами отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии проведено тактико-специальное занятие по отработке водолазных спусков.

На учебно-тренировочном комплексе военнослужащие выполнили спуски под воду и задачи по подъёму грузов на поверхность.

В ходе занятия личный состав отряда ПДСС должен был обнаружить и освободить от крепления предметы на глубинах от 2 до 6 метров, а затем совершить подъём грузов за максимально короткое время.

Каждый военнослужащий при выполнении учебных задач на глубине провел под водой около 30 минут. Пловцы подняли порядка 10 предметов общим весом более 300 кг.

Водолазные спуски проводились с применением снаряжения СВУ-3, позволяющего опускаться на глубину до 60 м.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , Учения
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