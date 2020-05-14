14.05.2020 (11:30)

На территории ЮВО сформировано около 60 отрядов ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во всех территориальных гарнизонах Южного военного округа (ЮВО), в том числе в высокогорных районах Северного Кавказа, сформированы и находятся в постоянной готовности около 60 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Группировка сил и средств насчитывает свыше 1,5 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, техники радиационной и химической разведки, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

На Черноморском флоте и Каспийской флотилии в готовности содержатся спасательные суда и буксиры, водолазные и пожарные суда и катера. Также на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.

В трёхчасовой готовности содержатся авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в состав которых входят вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-26 с водосливными устройствами (ВСУ-5, ВСУ-15), экипажи которых дополнительно прошли обучение на применение ВСУ.

Помощь также готовы оказать медицинские отряды специального назначения, которые оснащены пневмо-каркасными и блочно-модульными медицинскими комплексами, позволяющими проводить все виды операций, в том числе операционно-полосной хирургии.

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В штабе ЮВО и штабах общевойсковых объединений силами дежурных смен центров управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.