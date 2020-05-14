14.05.2020 (11:15)

В рамках второго дня сбора с офицерами Тульского соединения ВДВ проведены занятия по огневой подготовке и вождению техники

В рамках второго дня учебно-методического сбора с командирами воинских частей (подразделений) и их заместителями Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проведены занятия по огневой подготовке, а также вождению бронетанковой и автомобильной техники. Сбор проходит под руководством командира соединения гвардии полковника Евгения Тонких.

В ходе занятия по огневой подготовке командиры офицеры воинских частей и подразделений выработали единое понимание в порядке проведения занятий по огневой подготовке, организации занятия на мишенном поле и в тыловой зоне, а также выполнили контрольные упражнения по огневой подготовке из стрелкового оружия (АК-74М, ПЯ).

С офицерами воинских частей также проведено занятие по вождению боевых машин и автомобильной техники, был отработан порядок организации занятия и выполнения нормативов по технической подготовке.

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