14.05.2020 (10:50)

На российской военной базе в Абхазии на 15 процентов снизили уровень сезонной заболеваемости военнослужащих

В весенне-летнем периоде на российской военной базе в Абхазии отмечена динамика снижения уровня заболеваемости военнослужащих по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года на 15 процентов.

По данным военных медиков соединения, положительного эффекта удалось добиться в результате проведения комплекса профилактических мероприятий в рамках принятых карантинных мер, в ходе которых была проведена противовирусная обработка и комплексная дезинфекция объектов базы.

Также проведена витаминизация и профилактический прием личным составом современных противовирусных препаратов.

В ходе подготовки к профилактике заболеваний медицинскими специалистами соединения из военных аптек были получены более 5 тыс. различных противовирусных и других препаратов.

В казармах, где проживает личный состав, постоянно ведется проветривание и поддержание температурного режима. Ежедневно проводится медицинский осмотр военнослужащих, дезинфекция спальных помещений и мест массового пребывания с помощью специального оборудования — генераторов горячего тумана.

Обрабатываются все внутренние помещения и территория базы, проводится дезинфекция прилегающей территории, улиц, объектов социальной инфраструктуры, санитарная обработка людей на контрольно-пропускном пункте.

В постоянном режиме организована работа по специальной обработке транспорта, боевой техники, личных автомобильных средств военнослужащих, развернуты пункты контроля температуры у военнослужащих и членов их семей.

Военнослужащие с помощью новейших средств радиационной, химической и биологической защиты продолжают проводить обработку местности дезинфицирующими растворами.

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