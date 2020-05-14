14.05.2020 (12:41)

Федеральные органы власти и госкорпорации обсудят вопросы информационного взаимодействия с Минобороны России

Круглый стол, посвященный этой тематике включен в перечень научно-деловой программы.

Планируется, что по результатам профессиональной дискуссии будут выработаны предложения по повышению качества организации и обеспечения информационного взаимодействия Минобороны России с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями при проведении мероприятий в области обороны и безопасности государства.

В ходе мероприятия состоятся доклады и пройдут экспертные обсуждения по вопросам совершенствования информационно-технической основы взаимодействия с Научным центром управления обороной Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Участниками дискуссии станут представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов военного управления, ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций, представители отечественных предприятий, специализирующихся на разработке и совершенствовании информационных систем на основе современных информационных технологий.

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период

с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней

с 23 по 28 августа на базе на ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией

от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление

научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице