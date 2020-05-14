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14.05.2020 (10:30)

Военнослужащие ЮВО на Кубани и Северном Кавказе успешно прошли испытания на повышение классной квалификации

В воинских частях и соединениях общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани и Северном Кавказе завершились испытания на повышение классной квалификации для военнослужащих по контракту.

Контрольные занятия проводились по предметам боевой, командирской, огневой, физической подготовкам и вождению боевых машин. Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.

По результатам испытаний более 60% военнослужащих подтвердили свою классную квалификацию, около 40% — повысили квалификацию на одну ступень, а 8% из них — прошли испытания на оценку «отлично» и получили высшую квалификацию «мастер».

Подобные испытания проводятся дважды в год и позволяют оценить профессиональный уровень подготовки военнослужащих, выявить лучших из них.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка
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