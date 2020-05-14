14.05.2020 (10:15)

С начала года с военнослужащими российской военной базы в Абхазии проведено более 30 масштабных тренировок по РХБ защите

С начала года с военнослужащими российской военной базы в Абхазии проведено более 30 масштабных тренировок по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Тренировки проводились с выполнением нормативов по преодолению условно зараженных участков местности на технике и в пешем порядке, эффективному применению специализированных приборов и машин химической разведки РХМ-6. Также, используя комплекты ДКВ-1 для дегазации и дезактивации, военнослужащие провели обработку вооружения и военной техники.

Основной целью проведения подобных тренировок является отработка действий военнослужащих при использовании современных электронных и иных средств РХБ защиты в обстановке применения условным противником оружия массового поражения.

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