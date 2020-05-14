14.05.2020 (10:00)

Во Владикавказе завершили строительство комплекса зданий военного клинического госпиталя Южного военного округа

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение комплекса зданий военного клинического госпиталя Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе. Все работы первой очереди планируется завершить в конце этого года.

В настоящее время завершено строительство главного здания госпиталя. Выполнены работы по устройству наружных стен, облицовка стен керамогранитом и фасадные работы: монтаж каркасной системы вентилируемого фасада, утепление минераловатными плитами и монтаж ветрозащитных мембран.

Первым этапом строительства предусмотрено возведение четырёхэтажной поликлиники на 300 посещений общей площадью около 9 тыс. кв. м, благоустройство территории, поставка немедицинской мебели и оборудования.

Для выявления заболеваний на ранней стадии поликлиника будет оборудован современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровыми флюорографическим, рентгеновским, маммографическим, дентальным аппаратами, компьютерным томографом, цифровым ортопантомографом, электрокардиографом, ультразвуковой диагностической системой.

Поликлиника является многопрофильным структурным подразделением госпиталя, предназначенного для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей.

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