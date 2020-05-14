14.05.2020 (09:50)

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ начался учебно-методический сбор с руководящим составом воинских частей и подразделений

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединением начался учебно-методический сбор с руководящим составом воинских частей и подразделений.

На сбор, проходящий под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Николая Чобана, привлечены командиры воинских частей и подразделений, дислоцированных в Ивановском и Костромском гарнизонах.

Основной целью мероприятия является повышение профессионального уровня командного состава воинских частей соединения, совершенствование знаний и умений командиров по организации работы с личным составом, планирования боевой подготовки, мероприятий службы войск и безопасности военной службы, изучение теоретических основ применения подразделений Воздушно-десантных войск на учениях, проводимых в масштабе Вооруженных Сил.

В ходе сбора с офицерами проводятся лекции и теоретические занятия с демонстрацией учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по различным аспектам военного дела, в том числе по организации и поддержанию взаимодействия с воинскими формированиями других видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации.

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На практическом занятии обучаемым будет показан алгоритм приведения воинских частей в высшие степени готовности с целью выработки у командиров (начальников) единых подходов к работе органов военного управления, планированию и руководству подчиненными подразделениями.