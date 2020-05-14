14.05.2020 (09:40)

Военнослужащие ЗВО спецобработали заводы робототехнических комплексов и композитных материалов в Подмосковье

Выполняющие государственный оборонный заказ заводы по производству робототехнических комплексов и композитных материалов были спецобработаны в Московской области военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций они в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» и научно-производственного объединения «Стеклопластик».

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 2 тыс. кв. метров. Спецобработка позволит предприятиям продолжить выпуск продукции.

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева специальная обработка на объектах промышленных предприятий в Московской области будет продолжена.

Руководство предприятий выразило признательность военнослужащим и командованию ЗВО за оперативное реагирование на обращение о проведении специальной обработки.

Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.

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