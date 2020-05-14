14.05.2020 (09:20)

Установка аппаратов ИВЛ и другого медоборудования завершена в медцентре ЗВО, возводимом в Санкт-Петербурге

В новом многофункциональном медицинском центре Западного военного округа, возводимом в санкт-петербургском Пушкине, завершена установка медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, УЗИ, томограф, рентген и т.д.

Врачи совместно с представителями предприятий-изготовителей завершили установку и провели пуско-наладочные работы медаппаратуры, подтвердив её готовность к эксплуатации. В палаты завезена и собрана мебель, установлены бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха, проведены консоли для подключения необходимого оборудования.

В настоящее время в медцентре завершается благоустройство прилегающей территории, ранее строители возвели стены, смонтировали металлоконструкции и сэндвич-панели, выполнили внутреннюю отделку помещений и подключение инженерных сетей.

Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

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