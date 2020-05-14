14.05.2020 (08:42)

Расчет БЛА Орлан-10 ВВО ежедневно осуществляет мониторинг лесных пожаров на площади около 500 кв. км. в Республике Бурятия

Расчеты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения (БЛА) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, с середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.

С момента старта проведения мероприятий по осуществлению контроля территории лесного массива, БЛА «Орлан-10» провел более 250 часов в воздухе в поиске очагов возгорания.

Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары на территории лесных насаждений общей площадью около 500 кв. километров.

Усиленные меры по осуществлению мониторинга лесных массивов предприняты командованием ВВО в связи с введенным в Республике Бурятия особым противопожарным режимом.

Расчет БЛА артиллерийского соединения совершает полеты для проведения мониторинга лесного массива, как в дневное, так и в ночное время.

Организовано круглосуточное дежурство. Расчет постоянно ведет корректировку маршрута.

Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг в ночное время.

Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие ситуации.

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