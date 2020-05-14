14.05.2020 (08:31)
Сплошную очистку полигонов Востока начали инженерно-саперные подразделения ВВО в трех регионах Дальнего
Специалисты инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приступили к сплошной очистке полигонов, расположенных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии от неразорвавшихся боеприпасов.
В ходе работ военнослужащие используют современные средства обнаружения и защиты, в том числе искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун», индукционные металлоискатели ИМПС, а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».
Площадь территории, которую предстоит обследовать саперам, составляет более 3000 га, из которых большая часть находится в труднодоступной горно-лесистой и болотистой местности. Найденные взрывоопасные предметы будут уничтожаться на месте.
Работы продлятся до конца месяца. В них задействовано более 300 опытных военнослужащих. Все привлекаемые к разминированию подразделения укомплектованы военнослужащими по контракту.