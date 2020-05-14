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14.05.2020 (08:31)

Сплошную очистку полигонов Востока начали инженерно-саперные подразделения ВВО в трех регионах Дальнего

Специалисты инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приступили к сплошной очистке полигонов, расположенных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии от неразорвавшихся боеприпасов.

В ходе работ военнослужащие используют современные средства обнаружения и защиты, в том числе искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун», индукционные металлоискатели ИМПС, а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».

Площадь территории, которую предстоит обследовать саперам, составляет более 3000 га, из которых большая часть находится в труднодоступной горно-лесистой и болотистой местности. Найденные взрывоопасные предметы будут уничтожаться на месте.

Работы продлятся до конца месяца. В них задействовано более 300 опытных военнослужащих. Все привлекаемые к разминированию подразделения укомплектованы военнослужащими по контракту.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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