14.05.2020 (08:23)

Более 100 тысяч человек посмотрели трансляцию воздушного парада с участием авиации ВВО в Хабаровске

Более 100 тыс. человек посмотрели трансляцию возложения цветов и воздушного парада с участием авиации Восточного военного округа. Мероприятия транслировались на официальном портале регионального правительства Хабаровского края. Уникальные съемки были организованы при поддержке правительства края ТПО «Панорама» совместно с представителями Восточного военного округа с разных точек – военных аэродромов ВВО в Хабаровске, Комсомольска-на-Амуре, Приморье.

9 мая 2020 года в Хабаровске состоялся самый масштабный демонстрационный пролет авиации Восточного военного округа. Он был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Над городом на высоте около 200 метров выполнили полет 30 самолетов и вертолетов, в частности первым прошел самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26. Звено Ми-8АМТШ, четыре ударных Ка-52 «Аллигатор» продолжили полет в небе краевой столицы.

Далее над Хабаровском на скорости около 400 км/час прошли самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134 убл.

Завершили авиачасть празднования 75 – летия Победы фронтовые бомбардировщики Су-24м2, новейшие многофункциональные бомбардировщики Су-34, а также истребители Су-35С, перехватчики Миг-31бм. Истребители, бомбардировщики и перехватчики летели со скоростью около 600 км/час.

Кроме того, прямой эфир торжественной церемонии возложения венков и цветов с участием командования и военнослужащих Хабаровского гарнизона посмотрели около двух тысяч человек.

Также около 150 тысяч жителей края приняли участие в акции "Бессмертный полк - онлайн". Она была доступна 9 мая с 9 утра на портале "Бессмертного полка России", портале "Международного Бессмертного полка", в приложениях "Бессмертный полк" в социальных сетях, на портале кинотеатра Okko, а также телеканалах СТС и Победа. Трансляция онлайн-шествия также велась на светодиодном экране на площади им. Ленина в Хабаровске.

Также в этот день в районах Хабаровского края для ветеранов были организованы выступления "фронтовых бригад". В социальных сетях прошли акции "Поем двором", "Окна Победы", "Георгиевская ленточка", "Сад памяти", "Голос весны" и другие.

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