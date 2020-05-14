14.05.2020 (08:17)

Регулярные работы по обеззараживанию военных объектов проводятся специалистами подразделений РХБ защиты ВВО в Бурятии

С начала апреля текущего года специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты, из состава общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, на регулярной основе проводятся работы по дезинфекции объектов военной инфраструктуры.

Мероприятия проводятся с целью недопущения распространения короноврусной инфекции и осуществляются специально подготовленными расчетами РХБ защиты. На вооружении у военных автономные приборы специальной обработки из комплекта ДКВ-1К на базе автомобилей КАМАЗ-4310, авторазливочные станции, в том числе унифицированные машины АРС-14КМ, которые применяются в рамках обеззараживания дорог, крупногабаритных объектов, зданий и сооружений, автомобильной и бронетанковой техники.

Дезинфицирующие растворы, применяемые военными, являются максимально эффективными и в то же время безопасными для человека и окружающей среды. В их состав, в основном, входят препараты гипохлорита кальция, а также водные растворы моющих порошков.

Весь спектр работ проводится специалистами РХБ защиты в средствах защиты кожи и органов дыхания с обязательной процедурой самообработки и дезинфекции средств защиты.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано около 100 военнослужащих и порядка 30 единиц специальной техники. Работы осуществляются на территории двух гарнизонов, в Кяхтинском районе, а также в столице Бурятии городе Улан-Удэ и в его пригородах.

Общая площадь обработанных объектов составила более 250 тысяч квадратных метров.

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