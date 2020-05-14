14.05.2020 (08:08)

В воинских частях ВВО в Бурятии продолжаются работы по техническому обслуживанию военной техники

В соединениях и воинских частях из состава общевойскового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, продолжается плановое обслуживание и ремонт военной техники, вооружения, а также объектов военной инфраструктуры парков боевых машин, пунктов технического обслуживания, складских зон в рамках перевода ВВТ на летний период эксплуатации.

С началом перевода вся техника и вооружение была проверена на работоспособность, укомплектованность, и общее техническое состояние. Позже, командирами подразделений на каждую единицу было составлено комплексное план-задание, по которому рабочими бригадами проводится последовательный цикл работ по качественному техническому обслуживанию автобазовых шасси и специального оборудования.

Дополнительно, целый ряд работ по замене комплектующих, текущему ремонту и регламентному обслуживанию техники и средств связи проводятся представителями предприятий промышленности, выполняющих обязательный перечень работ, в рамках гарантийных обязательств, не только на территории воинской части, но и в специализированных сервисных центрах, представительствах заводов - изготовителей на территории Республики Бурятия.

Помимо этого проводится ремонт и восстановление ресурса автомобильных боксов, пунктов заправки на территории парков боевых машин, а также пунктов технического обслуживания и ремонта.

Работы продолжатся до конца мая текущего года, с привлечением порядка 5 тысяч военнослужащих.

Всего в объединении будет обслужено порядка 3 тысяч машин и агрегатов различных категорий и групп эксплуатации.

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