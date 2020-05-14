14.05.2020 (07:45)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа готовятся к приёму молодого пополнения

В соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО ВВО, дислоцированных по всему Дальнему Востоку, завершается подготовка к приему молодого пополнения весеннего призыва.

В ходе подготовки проверяются жилые помещения казарм, где будут размещаться призывники, разработана необходимая документация. Особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий.

Кроме того, проводятся специальные сборы с офицерским и сержантским составом, на которых командиры, особенно младшего звена, изучили особенности работы с призывниками и получили рекомендационные наставления от военных врачей и психологов, работников военных прокуратур и полиции, о правилах работы с личным составом.

По прибытии в воинские части из военных комиссариатов все призывники будут распределены в сводные учебные роты, в которых они пройдут курс начальной военной подготовки и после принятия воинской присяги будут распределены к дальнейшему месту прохождения военной службы.

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