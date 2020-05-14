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14.05.2020 (07:27)

Дезинфекция Хабаровского судостроительного завода проведена подразделением РХБ защиты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

Подразделение радиационной химической и биологической защиты объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провело санитарную обработку Хабаровского судостроительного завода.

В результате проведенных работ было продезинфицировано 35 тысяч квадратных метров территории завода.

Дезинфекционные работы проводились двумя расчётами. Первый- в составе трёх военнослужащих с использованием современных станции спецобработки АРС-14КМ произвел дезинфекцию подъездных путей, дорог и других открытых  мест. Второй расчёт, состоящий из четырёх военнослужащих, при помощи ранцевых гидропультов обработал внутренние производственные цеха, аппаратные, технические залы и специализированные помещения завода, включая находящееся в них оборудование.

Проведенная обработка позволит обезопасить работников завода от заболевания вирусными инфекциями на рабочем месте. Нанесенный раствор, являясь безопасным для человека, сохранит дезинфицирующие свойства длительное время.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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