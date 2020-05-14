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14.05.2020 (07:22)

На сборные пункты военкомата Камчатского края начали прибывать первые призывники

На сборные пункты военкомата Камчатского края начали прибывать первые призывники весеннего призыва.

В ходе подготовительной работы с должностными лицами призывных комиссий ранее на местах были проведены инструкторско-методические сборы, на которых до персонала военкоматов был доведен алгоритм работы сборных пунктов в условиях ограничительных карантинных мер. Сейчас уже стартовала активная работа медицинских и призывных комиссий по обследованию и изучению призывников.

Все призывники в кратчайшие сроки будут протестированы на коронавирусную инфекцию и обеспечены принадлежностями для соблюдения обязательного масочного режима.

После прохождения медицинского и психологического обследования, молодые люди получат комплекты военной формой одежды. Кроме военного билета каждому военнослужащему выдадут персональную электронную карту. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него занесут подробные сведения о призывнике - всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

В период весенней призывной кампании около 300 призывников из Камчатского края встанут в армейский строй. Основная часть молодежи будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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