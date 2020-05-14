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14.05.2020 (04:00)

Экипажи корветов ТОФ «Громкий» и «Совершенный» провели в Тихом океане тренировку групп антитеррора

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Громкий», который выполняет задачи длительного плавания, провёл в Тихом океане тренировку групп антитеррора.

Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами, обеспечивающие безопасность кораблей на переходе морем, отработали задачу по обороне корветов при угрозе атаки надводной скоростной малоразмерной цели. При решении задач отражения ассиметричной угрозы осуществлялось взаимодействие групп АТД с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.

Сегодня же в ходе тренировки досмотровых групп, военнослужащие практиковались в проведении стандартных процедур по опросу подозрительного судна, учились эффективно работать в ограниченных пространствах. Особое внимание уделялось подготовке специальной экипировки и оружия, совершенствованию алгоритма действий досмотровой команды по различным внезапным водным.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход 1 апреля.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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