14.05.2020 (03:00)
Экипаж вертолёта Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработал взлёты и посадки на палубу БПК «Адмирал Пантелеев»
В заливе Петра Великого экипаж вертолёта Ка-27, с одного из аэродромов морской авиации Тихоокеанского флота в Приморском крае, отработал организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев».
К тренировке привлекался противолодочный вертолет Ка-27ПЛ. В ходе практических действий летчики во взаимодействии с экипажем БПК выполнили 10 взлетов и посадок на палубу боевого корабля, находящегося как на ходу, так и в дрейфе. Так же экипаж вертолёта отработал противолодочные задачи с использованием гидроакустических средств поиска.
В ходе полётов была проверена работа средств обеспечения визуальной посадки летательных аппаратов, отработана заправка Ка-27ПЛ от корабля, а также комплекс мероприятий по приёму вертолёта на корабельное базирование.