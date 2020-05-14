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14.05.2020 (03:00)

Экипаж вертолёта Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработал взлёты и посадки на палубу БПК «Адмирал Пантелеев»

В заливе Петра Великого экипаж вертолёта Ка-27, с одного из аэродромов морской авиации Тихоокеанского флота в Приморском крае, отработал организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев».

К тренировке привлекался противолодочный вертолет Ка-27ПЛ. В ходе практических действий летчики во взаимодействии с экипажем БПК выполнили 10 взлетов и посадок на палубу боевого корабля, находящегося как на ходу, так и в дрейфе. Так же экипаж вертолёта отработал противолодочные задачи с использованием гидроакустических средств поиска.

В ходе полётов была проверена работа средств обеспечения визуальной посадки летательных аппаратов, отработана заправка Ка-27ПЛ от корабля, а также комплекс мероприятий по приёму вертолёта на корабельное базирование.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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