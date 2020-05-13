13.05.2020 (23:45)

Командующий? 15 армией? ВКС ОсН провел сбор руководящего состава в режиме видеоконференцсвязи

В ходе сбора, проведенного в режиме видеоконференцсвязи, командующий 15 армией? Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский оценил деятельность руководящего состава соединений и воинских частей по основным направлениям повседневной деятельности объединения в зимнем периоде обучения, определил основные направления деятельности и особенности подготовки подчиненных соединений и воинских частей в летнем периоде обучения 2020 года.

Кроме того, командующий объединением акцентировал внимание органов управления всех уровней на организацию подготовки воинских частей и подразделений к сдаче проверок по итогам служебной деятельности в 2020 учебном году для присвоения почетного звания «Ударная».

Одним из важнейших вопросов, рассмотренных в ходе сбора, стала организация мероприятий, направленных на подготовку к приему, размещению и вводу в строй молодых офицеров-выпускников вузов 2020 года.

Всего к сборам привлекались более 70 представителей руководящего состава соединений и воинских частей 15 армии ВКС ОсН.

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