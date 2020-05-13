13.05.2020 (23:30)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил ход мероприятий подготовительного периода и состояние полигона в станице Раевской

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа проверил выполнение мероприятий подготовительного периода личным составом дислоцирующейся в станице Раевской десантно-штурмовой дивизии, а также укомплектованность и состояние полигона «Раевский»

В ходе проверки заместитель Министра обороны отметил, что подготовительный период в дивизии организован с учетом всех указаний вышестоящих начальников. 70% плановых задач на полигоне выполнены, в том числе организованы новые направления и учебные точки подготовки военнослужащих с учетом опыта боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах, включая и опыт Сирийской арабской республики, как этого требует Министр обороны Российской Федерации.

Также замминистра обороны проинспектировал входящие в состав полигона стрелковые галереи, горное войсковое стрельбище, горную директрису боевых машин, горный инженерный городок, горный танкодром и уникальную полосу препятствий «Четыре стихии».

«Все эти объекты позволяют на высоком уровне готовить специалистов, способных вести боевые действия в любых, в том числе и горных условиях», - сказал командир дивизии гвардии полковник Андрей Суховецкий. «Особое место на полигоне занимает полоса «Четыре стихии», в состав которой входят участки с траншеями и земляными воронками, «огненная деревня», место для обучения преодоления горной реки и скалодром. На полосе десантники отрабатывают действия, предусмотренные программой боевой подготовки горных подразделений», - добавил Андрей Суховецкий.

Юнус-Бек Евкуров высоко оценил оснащение проинспектированных объектов. «Подготовка личного состава к ведению боевых действий в горных условиях – один из самых сложных и особенных процессов в рамках программы боевой подготовки. Здесь создана уникальная база, позволяющая обучать стрельбе, вождению боевых машин, преодолению различных естественных преград и тактическим действиям в горных условиях. Здесь есть все, чтобы готовить высококлассных специалистов в данном направлении», - сказал замглавы военного ведомства.



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