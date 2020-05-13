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13.05.2020 (22:55)

Молодые летчики и штурманы Дальней авиации приступили к самостоятельным полетам на стратегических ракетоносцах Ту-95 МС

В Амурской области на аэродроме «Украинка» началась подготовка молодых летчиков и штурманов, выпускников 2019 года, к выполнению самостоятельных полетов на стратегических ракетоносцах Ту-95МС.

Лётный состав  выполняет полеты в простых метеоусловиях в районе аэродрома как в дневное, так и в ночное время суток.

Для освоения молодыми офицерами самого скоростного турбовинтового стратегического ракетоносца в ходе летных смен задействовано 5 единиц авиационной техники.

Подготовка летчиков и штурманов к самостоятельному управлению самолетами Ту-95МС проводится под контролем опытных летчиков-инструкторов и представителей руководящего состава авиационного полка.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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