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14.05.2020 (07:00)

Инженеры танковой армии ЗВО подготовили более 1 тыс. мишенных комплексов к летнему периоду обучения

В Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Смоленской областях инженерно-саперные подразделения гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного подготовили более 1000 мишенных комплексов на полигонах и войсковых стрельбищах к летнему периоду обучения.

В ходе подготовки военнослужащие выполнят сплошную отчистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов с применением комплектов разминирования ОВР 2-02 и миноискателей ИМП - 2С, ПИПЛ, ИНВУ-3М.

Все найденные боеприпасы будут уничтожены на специально подготовленном участке полигона. При невозможности транспортировки боеприпасов, саперы произведут уничтожение на месте. На всех полигонах организовано дежурство медиков.

Всего для подготовки полигонов к летнему периоду обучения задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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