14.05.2020 (07:00)
Инженеры танковой армии ЗВО подготовили более 1 тыс. мишенных комплексов к летнему периоду обучения
В Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Смоленской областях инженерно-саперные подразделения гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного подготовили более 1000 мишенных комплексов на полигонах и войсковых стрельбищах к летнему периоду обучения.
В ходе подготовки военнослужащие выполнят сплошную отчистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов с применением комплектов разминирования ОВР 2-02 и миноискателей ИМП - 2С, ПИПЛ, ИНВУ-3М.
Все найденные боеприпасы будут уничтожены на специально подготовленном участке полигона. При невозможности транспортировки боеприпасов, саперы произведут уничтожение на месте. На всех полигонах организовано дежурство медиков.
Всего для подготовки полигонов к летнему периоду обучения задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.