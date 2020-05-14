14.05.2020 (06:30)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО провели спецобработку 766 управления производственно-технологической комплектации

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку на объектах промышленных предприятий в Московской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации», специализирующегося на разработке и производстве вооружения и военной техники, в частности робототехнических комплексов.

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 1 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.

Генеральный директор предприятия Денис Горский выразил признательность военнослужащим и командованию ЗВО за оперативное реагирование на обращение о проведении специальной обработки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице