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14.05.2020 (06:30)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО провели спецобработку 766 управления производственно-технологической комплектации

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку на объектах промышленных предприятий в Московской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации», специализирующегося на разработке  и производстве вооружения и военной техники, в частности робототехнических комплексов.

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 1 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.

Генеральный директор предприятия Денис Горский выразил признательность военнослужащим и командованию ЗВО за оперативное реагирование на обращение о проведении специальной обработки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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