14.05.2020 (06:00)

В общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти более 1,5 тысяч единиц вооружения переведено на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Ленинградской области, завершен перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Военнослужащие провели сезонное обслуживание более 1,5 тысяч единиц военной техники, начиная от автомобилей и заканчивая пусковыми установками.

В ходе перевода на летний режим эксплуатации около 2 тысяч специалистов объединения проверили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, систем электрооборудования, регулировки параметров работы двигателей объектов военной техники.

Кроме того, во всех боевых машинах были обновлены запасы топлива и заменена охлаждающая жидкость.

В целях наиболее качественного проведения перевода на пунктах технического обслуживания и ремонта в парках воинских частей было оборудовано более 100 постов для проверки состояния техники.

По результатам выполнения мероприятий перевода в соединениях и воинских частей проведены смотры готовности техники к выполнению задач боевой подготовки и повседневной деятельности.

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