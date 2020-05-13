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13.05.2020 (23:00)

Доставка уволенных военнослужащих по призыву на вокзалы и в аэропорты пройдет только служебным транспортом – ЦВО

Доставка военнослужащих, выслуживших установленные сроки, в соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО) будет проведена служебным транспортом, прошедшим специальную обработку. Об этом в среду сообщил начальник организационно-мобилизационного увольнения ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Увольняемые военнослужащие будут доставляться на железнодорожные (автомобильные) вокзалы и аэропорты исключительно служебным автотранспортом. Командиры, организующие сопровождение и посадку уволенных военнослужащих на транспорт, дождутся начала движения транспорта и только потом покинут вокзал или аэропорт для убытия обратно в воинскую часть», - сказал генерал-майор А.Линьков.

Он добавил, что увольняемые военнослужащие по призыву в частях в дорогу будут обеспечены бактерицидными дезинфицирующими салфетками, гелями-антисептиками, а также защитными медицинскими масками из расчета 8 масок на одного человека в сутки и резиновыми перчатками.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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