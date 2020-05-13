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13.05.2020 (22:30)

Все военнослужащие по призыву, отслужившие положенные сроки, будут уволены в срок

Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы в соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО) будут уволены в срок без задержек. Об этом журналистам в среду сообщил начальник организационно-мобилизационного увольнения ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Свыше 11 тыс. человек, отслуживших установленный действующим законодательством срок по призыву в соединениях и воинских частях ЦВО будут уволены в срок. Командование воинских частей спланировало и проводит своевременную покупку билетов на железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт по воинским перевозочным документам, дающим право на бесплатный проезд к месту постановки увольняемого на учет», - сказал генерал-майор Александр Линьков.

Он добавил, что увольняемые военнослужащие будут доставляться на железнодорожные (автомобильные) вокзалы и аэропорты исключительно служебным автотранспортом. Командиры, организующие сопровождение и посадку уволенных военнослужащих на транспорт, дождутся начала движения транспорта и только потом покинут вокзал или аэропорт для убытия обратно в воинскую часть.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что для обеспечения своевременности увольнения военнослужащих, отслуживших положенный срок, полнота и правильность оформления личных документов воинского учета проверяется заранее.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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