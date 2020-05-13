13.05.2020 (21:45)

Чествование увольняемых военнослужащих по призыву в ЦВО пройдет в индивидуальном порядке

Поощрение военнослужащих, наиболее отличившихся за время прохождения службы по призыву и увольняемых в запас пройдет в индивидуальном порядке. Об этом журналистам в среду сообщил начальник организационно-мобилизационного увольнения ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«В сложившейся эпидемической обстановке принято решение проводить торжественные мероприятия без общего построения всего личного состава части. Награждение отличившихся проведем в комнатах досуга, музеях боевой славы воинской части, не допуская скученности личного состава. Грамоты и ценные подарки военнослужащие получат в индивидуальном порядке. Почетное право сфотографироваться у развернутого боевого знамени также проведем индивидульно», - сказал генерал А. Линьков.

Он добавил, что самым отличившимся на службе будут выданы рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения и памятные подарки с символикой родных соединений и воинских частей. «Процесс увольнения военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки в соединениях и частях ЦВО завершится к середине июля», - уточнил А.Линьков.

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