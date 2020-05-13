Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2020 (20:45)

За два года подразделения охраны и разведки РВСН получили 10 тренажёрных систем для подготовки специалистов БПДМ «Тайфун-М»

В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступает уникальный тренажёр, обучающий личный состав подразделений охраны и разведки.

За два года в перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс» соединения поставлено 10 тренажёрных систем боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы. Он моделирует тактическую обстановку, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав.

Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов и выстрелов.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя действия каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в городе Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН.

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. БПДМ предназначена для охраны ракетных комплексов РВСН, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
Полигон Капустин Яр отмечает 74-ю годовщину со дня образования
В гарнизонах РВСН совершенствуются спортивные объекты
В Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся очередной выпуск офицеров
Командующий РВСН поздравил фронтовиков и тружеников тыла с 75-й годовщиной Победы

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false