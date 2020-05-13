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13.05.2020 (20:14)

В Армейском корпусе Северного флота началась контрольная проверка уровня физической подготовки за зимний периоду обучения.

В подразделениях армейского корпуса Северного флота (СФ) началась проверка физической подготовки военнослужащих по итогу за зимний период обучения.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Альтернативой подтягиваниям на перекладине становятся отжимания на брусьях, толчок двух 24-килограммовых гирь, жим 70-килограммовой штанги или отжимания в упоре лёжа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.

При проверке выносливости на выбор бежали одну из двух дистанций — 1 или 3 км. За сдачу физподготовки в условиях Заполярья нормативы были облегчены. Каждый пробежавший 1 км отнимал от своего времени 10 секунд. Для военнослужащих, осиливших 3 км, скидка составляла уже 50 секунд.

Скорость оценивалась по результатам бега на 60, 100 м и челночного бега.

От сдачи нормативов по скорости и выносливости в бассейне решено было отказаться, в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией. По той же причине выполнение всех нормативов единовременно осуществляется ограниченным числом групп.

К сдаче проверки по физподготовке привлечены все категории военнослужащих до высшего командного состава. По результатам первого дня большинство военнослужащих было оценено на «хорошо» и «отлично».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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