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13.05.2020 (19:30)

Командующий ЗВО в ходе проверки отметил высокую готовность к эксплуатации медцентра в Санкт-Петербурге

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв провёл по видеоконференцсвязи совещание, в ходе которого проверил подготовку к сдаче в эксплуатацию нового многофункционального медицинского центра, возводимого в санкт-петербургском Пушкине.

С помощью видеокамер высокого разрешения в штаб округа была проведена трансляция завершения строительных работ и установки медицинского оборудования. Генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклады начальника окружного военного клинического госпиталя, руководителей строительных организаций, представителей поставщиков медицинского оборудования.

«Отмечаю высокую готовность объекта к сдаче в эксплуатацию. Напоминаю,  что бесперебойная работа врачей, скорейшее выздоровление пациентов зависит не только от высокой скорости финальных работ, но и от их качества», - подвел итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.   

В настоящее время в медцентре врачи совместно с представителями предприятий-изготовителей завершили установку и провели пуско-наладочные работы медаппаратуры, среди которой рентген-аппараты, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и др.

В палатах нового медцентра завезена и собрана мебель, установлены бактерицидные лампы, проведены консоли для подключения оборудования. Ранее строители завершили монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей, укладку кирпичных стен, внутреннюю отделку помещений и подключение инженерных сетей, завершается благоустройство прилегающей территории.  

Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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